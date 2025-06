Ecuador il mistero del voto ‘trasferito’ | truffa elettorale senza precedenti secondo l’ex presidente Correa

Il mistero del voto “trasferito” in Ecuador, definito da ex presidente Correa una truffa senza precedenti, solleva dubbi e polemiche che rischiano di passare inosservate. Mentre le contestazioni sulla possibilità di brogli elettorali in Venezuela hanno dominato le prime pagine, il secondo turno delle elezioni ecuadoregne del 13 aprile 2025, che ha confermato Daniel Noboa alla presidenza, resta in ombra. Una questione che merita attenzione e approfondimento per comprendere meglio le dinamiche di un’America Latina sempre più complessa.

Se la possibile contraffazione elettorale che ha consentito a Nicolás Maduro di confermarsi per l’ennesima volta al potere in Venezuela è stata oggetto di contestazioni, conquistando le prime pagine dei media internazionali per mesi, al contrario è passato quasi inosservato a livello mediatico il secondo turno di votazioni in Ecuador avvenuto il 13 aprile 2025, che ha confermato alla presidenza Daniel Noboa – figlio del miliardario Álvaro Pontón Noboa – a scapito della candidata di Revolución Ciudadana Luisa González. Eppure, se alla fine del primo turno di febbraio i due candidati risultarono pressoché appaiati – 44,17% Noboa e 44% González – nel secondo Noboa uscì vincitore con 55,63% mentre la percentuale della González rimase pressoché invariata, malgrado il candidato del partito indigeno Pachakutik avesse messo a disposizione di Revolución Ciudadana il suo 5,25% conquistato nel primo turno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ecuador, il mistero del voto ‘trasferito’: truffa elettorale senza precedenti secondo l’ex presidente Correa

