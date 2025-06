Ecco la nuova autostazione | E’ un’opera iconica ma il progetto è in divenire

Benvenuti nel futuro di Cesena: la nuova autostazione in viale Europa, un'opera iconica e all'avanguardia, simbolo di modernità e innovazione. I quattro grandi piloni bianchi si ergono maestosi, annunciando un cambiamento che trasformerà la città. Ma questo è solo l’inizio: il progetto 232 è in divenire, promettendo ancora più sorprese e sviluppi per rendere Cesena sempre più dinamica e accogliente.

Benvenuti nel futuro di Cesena. E’ lo spirito col quale ieri mattina il sindaco Enzo Lattuca ha tagliato il nastro della nuova autostazione realizzata in viale Europa: "E’ un’opera iconica – ha commentato il primo cittadino – che caratterizzerà la nostra città diventando un simbolo di architettura contemporanea, un biglietto da visita prima di tutto per chi arriverà in treno, ma non solo". L’immagine è quella dei quattro grandi piloni bianchi inclinati verso il quartiere Vigne, che reggono una grandissima pensilina destinata a ospitare un altrettanto imponente impianto fotovoltaico la cui energia prodotta verrà messa a disposizione delle strutture pubbliche della città, garantendo importanti risparmi dal punto di vista energetico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco la nuova autostazione: "E’ un’opera iconica, ma il progetto è in divenire"

