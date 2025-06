Ecco il commissario è la prima volta Ma ora Prato rischia la paralisi

Prato si ferma, il cuore della città batte all’unisono con un’ansia crescente. Il portone del Comune resta chiuso, simbolo di un paralizzante momento di crisi politica e sociale. La sospensione è palpabile, mentre i cittadini si interrogano sul futuro. Un terremoto che ha scosso le fondamenta della governance locale e che ora pone una domanda urgente: come ritrovare la strada verso la rinascita?

Prato, 22 giugno 2025 – Il sabato che Prato non dimenticherà. Quello in cui il portone del Comune è rimasto chiuso, in silenzio. Silenzio irreale, telefoni spenti. Nessuno risponde. Nessuno parla. Come se anche le parole avessero bisogno di tempo per riprendersi dallo choc. Il terremoto politico scatenato dall’avviso di garanzia per corruzione, con richiesta di domiciliari, alla sindaca Ilaria Bugetti ha travolto tutto. Insieme a lei, nel fascicolo della Direzione distrettuale antimafia, anche Riccardo Matteini B re sci, imprenditore tessile già condannato in passato. Bugetti si è dimessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it