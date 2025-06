Ecco altri quattro defibrillatori | Un dono per salvare delle vite

Abbiamo il cuore pieno di gratitudine nel annunciare la donazione di quattro nuovi defibrillatori automatici, un gesto concreto per la sicurezza di tutta la comunità. Con queste attrezzature all’avanguardia, il progetto VigaranoCardioProtetto si avvicina sempre di più alla realizzazione: un impegno condiviso per formare i cittadini e salvare vite. Perché ogni battito conta, e insieme possiamo fare la differenza.

Una donazione in nome della vita. Il Lions Club ha donato quattro defibrillatori automatici con relative teche da esterno. Procede a passi veloci il progetto VigaranoCardioProtetto. Annunciato e fortemente voluto dall’amministrazione, ha come obiettivo quello di formare la popolazione sul pronto intervento e a installare nuovi defibrillatori su tutto il territorio comunale, posizionati all’esterno e disponibili per tutti 24 ore su 24. "Abbiamo ricevuto un prezioso aiuto da Lions Club Ferrara Ducale che si è attivata grazie alla sollecitazione di Giovanni Giorgi – ha spiegato l’assessore Francesca Lambertini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco altri quattro defibrillatori: "Un dono per salvare delle vite"

