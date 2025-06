Eboli capitale dell’accoglienza | torna La Notte degli Osti due giorni tra vino cibo e storie da condividere

Eboli diventa la capitale dell’accoglienza, trasformandosi nel cuore pulsante della convivialità e delle tradizioni culinarie. Il 24 e 25 giugno 2025, il centro storico si anima con “La Notte degli Osti”, un evento che unisce vini naturali, cibo autentico e storie da condividere. Nato quasi per gioco nel 2019, questa quinta edizione promette di consolidare Eboli come meta imperdibile per gli amanti delle eccellenze gastronomiche italiane. Per due giorni,...

Il 24 e 25 giugno 2025 il centro storico di Eboli si trasforma in un grande simposio a cielo aperto, per accogliere la quinta edizione de “La Notte degli Osti”, l’evento che celebra la cucina autentica, i vini naturali e la cultura dell’incontro. Nato quasi per gioco nel 2019 da un’idea di Giovanni Sparano, oste dell’enoteca con cucina AlbertoRitrovo, oggi è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate gastronomica italiana. Per due giorni, osterie, vignaioli, cuochi e appassionati daranno vita a un evento collettivo che unisce gusto e racconto, musica e territorio, in una festa conviviale che attraversa ogni angolo del centro storico, completamente pedonalizzato per l’occasione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

