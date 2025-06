ea fc 25 evoluzione piedi prensili lista giocatori ed obiettivi

Se sei un appassionato di EA FC 25, non puoi perderti l’opportunità di potenziare le tue carte migliori grazie all’Evoluzione Piedi Prensili. Questa funzionalità innovativa permette di evolvere i giocatori speciali completando obiettivi specifici all’interno di Ultimate Team. Ma attenzione: i requisiti vanno soddisfatti entro le 19:00 di domenica 5 luglio. Scopri subito la lista dei migliori talenti pronti a diventare leggende!

L’ evoluzione Piedi Prensili è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di domenica 5 Luglio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Piedi Prensili. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it