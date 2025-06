È morto l’ex agente segreto Francesco Pazienza | faceva parte della P2

Se ne è andato all’età di 79 anni Francesco Pazienza, figura enigmaticamente intrecciata alla storia oscura della “strategia della tensione” in Italia. Ex agente segreto e membro della loggia P2, il suo nome evoca misteri e intrighi che hanno segnato un’epoca controversa. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma le sue storie rimangono scolpite nella memoria collettiva, invitandoci a riflettere su verità ancora nascoste.

È scomparso, all'età di settantanove anni, l'ex agente segreto Francesco Pazienza. In Italia, era noto soprattutto per il suo coinvolgimento in molti casi risalenti all'ultimo periodo di quella che era chiamata la "strategia della tensione". Il termine indica l'insieme di atti violenti a sfondo politico compiuti nel nostro Paese -e non solo- nella seconda metà del Novecento. In più di un'occasione, alcuni settori dello Stato eramo stati conniventi, e le responsabilità non sono mai state del tutto chiare. Chi era Francesco Pazienza. Pazienza era un membro della loggia massonica P2 ed era un consulente del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare italiano (il SISMI ), i servizi segreti militari.