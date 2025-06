È morto l' ex agente segreto e faccendiere Francesco Pazienza

Se ne va un pezzo di storia italiana: Francesco Pazienza, ex agente segreto e faccendiere coinvolto in alcuni dei misteri più intricati del nostro Paese, è scomparso all’età di 79 anni. La sua vita, costellata di indagini, complotti e connessioni oscure, ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro passato recente. La sua morte apre nuovamente una porta sui segreti e le ombre che hanno segnato l’Italia degli ultimi decenni.

L'ex agente segreto del Servizio informazioni e sicurezza militare (Sismi) e faccendiere Francesco Pazienza è morto all'ospedale di Sarzana (La Spezia) all'età di 79 anni. Noto per essere stato coinvolto in varie indagini e misteri italiani, dalla loggia massonica segreta P2 al super Sismi, dalla strage di Bologna alla vicenda del Banco Ambrosiano, dal caso Orlandi ai rapporti con Ali A?ca, fino al rapimento dell'assessore democristiano ai lavori pubblici della regione Campania Ciro Cirillo. Pazienza da tempo abitava in una villa nel Golfo dei Poeti a Lerici, dove ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it