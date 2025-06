È morto il bambino di 4 anni caduto in piscina a Castrezzato | era sfuggito al controllo del padre

Un tragico incidente scuote Castrezzato: un bambino di soli 4 anni è morto dopo essere caduto in piscina, sfuggendo al controllo del padre. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 giugno nella piscina “Tintarella di Luna”, ha suscitato grande cordoglio e attenzione. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze di questa tragedia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 giugno all'interno della piscina Tintarella di Luna a Castrezzato (Brescia). Sulla morte del bimbo la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

