È morto Francesco Pazienza l’ombra italiana tra P2 stragi e servizi deviati

Francesco Pazienza, figura enigmatica e controversa, si è spento all’età di 79 anni lasciando un’impronta indelebile nei misteri più oscuri della Repubblica italiana. Ex agente del Sismi e protagonista di intrighi tra stragi e servizi deviati, il suo nome evoca ancora oggi interrogativi irrisolti e complotti nascosti tra le pieghe del potere. La sua scomparsa chiude un capitolo di segreti e ombre che ancora affascinano e inquietano l’Italia.

GENOVA – È morto Francesco Pazienza, l'ex agente del Sismi e faccendiere al centro di alcuni tra i più oscuri misteri della Repubblica. Aveva 79 anni. Si è spento all' ospedale di Sarzana, in provincia di La Spezia, dove era ricoverato da alcuni giorni. Da tempo viveva in una villa affacciata sul Golfo dei Poeti, a Lerici, dove si era ritirato dopo decenni trascorsi nei sotterranei del potere. L'uomo che conosceva i segreti della Repubblica. Pochi personaggi come Pazienza hanno incarnato l'ambiguità del rapporto tra intelligence, politica e finanza deviata nell'Italia degli anni di piombo e oltre.

