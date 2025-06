È morto Francesco Pazienza l' ex faccendiere dei misteri italiani

Se n’è andato a Lerici Francesco Pazienza, figura controversa e affascinante della storia italiana degli anni ’70 e ’80. Ex agente segreto e definito “faccendiere”, il suo nome è legato a eventi tumultuosi come il depistaggio sulla strage di Bologna, il crack del Banco Ambrosiano e i misteri della loggia P2. La sua vicenda, ricca di intrecci e ombre, si conclude oggi, lasciando un’eredità intricata che merita ancora di essere sviscerata.

Si è spento a Lerici, sotto regime di affidamento ai servizi sociali, Francesco Pazienza, controverso protagonista dell’Italia degli anni ’70 e ’80. Ex agente segreto e primo a essere definito “faccendiere”, è stato condannato per depistaggio nella strage di Bologna, coinvolto nel crack del Banco Ambrosiano e legato alla loggia P2. Avrebbe trattato con la camorra per la liberazione di Ciro Cirillo, ostaggio delle Br. Dopo una laurea in medicina e una parentesi con Jacques Cousteau, entrò nei servizi militari. Nei suoi memoriali si è sempre dichiarato innocente, negando responsabilità nei depistaggi e nel fallimento bancario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it