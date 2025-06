E’ morto Francesco Pazienza coinvolto nello scandalo della P2

È con un misto di tristezza e riflessione che apprendiamo della scomparsa di Francesco Pazienza, figura chiave nel controverso scandalo della P2. La sua vicenda ha segnato un capitolo oscuro della nostra storia recente, suscitando numerosi interrogativi e discussioni. In questo momento di bilanci e ricordi, è doveroso ricordare l’uomo oltre le ombre, riflettendo sulle implicazioni di un passato ancora vivo nel nostro tessuto civile.

A Lerici, nella sua casa, si è spento Francesco Pazienza, conosciuto in Italia per essere stato coinvolto nel caso della P2. Uscì dal carcere nel 2007. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - E’ morto Francesco Pazienza, coinvolto nello scandalo della P2

