E’ morta Harley Zuriatti ex concorrente di Affari Tuoi | il toccante annuncio di suo marito

Harley Zuriatti non ce l’ha fatta. La giovane ex concorrente di Affari Tuoi, originaria del Friuli Venezia Giulia, è scomparsa all’età di 29 anni per un tumore all’utero. A rendere nota la notizia è stato il marito Andrea Fiorillo, che le ha dedicato un post toccante sui social. Il pubblico di Raiuno la ricorda per la sua partecipazione all’edizione 2024 del programma condotto da Amadeus, quando con coraggio raccontò in diretta la sua battaglia contro la malattia. Harley lasciava trasparire una forza luminosa anche nei momenti più difficili. Il suo esempio resta una testimonianza preziosa per molte donne nella stessa situazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it