È allarme lumache killer | Fanno strage di cani già 93 casi ma quelli noti sono solo la punta dell’iceberg Rischio crescente anche per l’uomo

L'allarme lumache killer si diffonde rapidamente, con oltre 200 casi di cani colpiti e un rischio crescente anche per l'uomo. Questa minaccia insidiosa, nascosta nei nostri giardini, si sta espandendo in Australia orientale, mettendo in allerta le autorità di Sydney e Brisbane. La presenza di questo parassita, il verme polmonare del ratto, rappresenta una minaccia reale che richiede attenzione immediata per proteggere i nostri animali e la nostra salute.

Un nemico piccolo, insidioso, che si nasconde nei giardini e prospera con la pioggia. L’ Australia orientale, in particolare le aree di Sydney e Brisbane, è in stato di allerta per la rapida diffusione della cosiddetta “lumaca killer” o verme polmonare del ratto (Angiostrongylus cantonensis), un pericoloso parassita che sta causando un numero crescente di infezioni gravi, spesso fatali o con conseguenze neurologiche permanenti, nei cani. Una nuova ricerca dell’Università di Sydney ha confermato 93 casi nei cani tra il 2020 e il 2024, ma la ricercatrice capo, Phoebe Rivory, avverte che questo è probabilmente solo “la punta dell’iceberg”, con molti più casi non diagnosticati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È allarme lumache killer: “Fanno strage di cani, già 93 casi ma quelli noti sono solo la punta dell’iceberg. Rischio crescente anche per l’uomo”

Killer dei cani, un incubo senza fine. Due casi di avvelenamento a Faetano - Un'ombra oscura si stende su Faetano, con due cani vittime di avvelenamenti che scuotono la comunità sammarinese.

