Durantini Movimento Indipendenza | Basta tifare per i leader torniamo a capire la Storia

Alfredo Durantini, figura di spicco del Movimento Indipendenza, invita a superare il tifare cieco per i leader e a riappropriarci della conoscenza storica. Con un commento provocatorio sui social, lancia un messaggio forte: è tempo di riscoprire le radici e analizzare gli eventi globali con una prospettiva strategica, lasciando da parte le personalizzazioni che rischiano di distorcere il quadro complessivo. Se la piantassero un po’ tutti di appellarsi alle singole...

Alfredo Durantini, esponente del Movimento Indipendenza, rilancia un commento provocatorio sui social che scuote il dibattito politico e culturale europeo. Condividendo le parole di quello che definisce “uno dei grilli parlanti, pochi ma necessari”, Durantini attacca la personalizzazione della politica internazionale e invita a un ritorno a una lettura storica e strategica degli eventi. «Se la piantassero un po’ tutti di appellarsi alle singole persone, innamorandosi di un fenomeno mediatico dietro l’altro, forse inizierebbero a capire come gira il mondo», si legge nel messaggio rilanciato da Durantini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Durantini (Movimento Indipendenza): “Basta tifare per i leader, torniamo a capire la Storia”

