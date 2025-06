Dumfries buone notizie per Chivu dall’ultimo allenamento dell’Inter!

Ottime notizie dall'Inter: Denzel Dumfries si è allenato con il gruppo, pronto a scendere in campo contro il River Plate. Un recupero fondamentale che ridà fiducia ai tifosi nerazzurri in vista della sfida imminente. Con questa notizia, l’Inter si avvicina con entusiasmo alla partita di mercoledì notte, puntando a ottenere una vittoria importante e consolidare il suo cammino in questa fase della stagione.

Finalmente una buona notizia per Cristian Chivu dall’infermeria dell’Inter: Dumfries si è allenato con il gruppo. Tra pochi giorni la sfida al River Plate. PERFETTAMENTE RECUPERATO – Importante recupero per Chivu in vista della partita tra Inter e River Plate, in programma tra mercoledì e giovedì notte alle 3 italiane. Denzel Dumfries, out dalla sfida contro il Monterrey, che ha saltato per affaticamento muscolare, ha recuperato e dunque sarà a disposizione per l’ultimo match del girone E contro gli argentini del River a Seattle. L’olandese ha fatto l’allenamento con i nerazzurri, che si è svolto in questi minuti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries, buone notizie per Chivu dall’ultimo allenamento dell’Inter!

