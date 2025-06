Duello sulla Società della Salute | Non è un gruppo di sbandati

La Società della Salute senese è spesso al centro di polemiche infondate e fraintendimenti. Il presidente Giuseppe Gugliotti smaschera le distorsioni, sottolineando il valore reale dei servizi offerti e il riconoscimento della sindaca Fabio durante l’Agorà della Salute. È fondamentale fare chiarezza e valorizzare gli sforzi di questa realtà, che rappresenta un pilastro della sanità locale. Solo così si può costruire un dialogo costruttivo e propositivo.

"La Società della Salute senese non è proprio la banda di sbandati che qualcuno vuol rappresentare". Così il presidente Giuseppe Gugliotti, che interviene dopo le polemiche sollevate da Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "La sindaca Fabio, partecipando all’Agorà della Salute della SdS lo scorso 7 giugno, ebbe modo di confrontarsi con il nutrito ventaglio dei servizi offerti, riconoscendone la qualità ed esprimendo grande apprezzamento – ricorda Gugliotti –. Nella stessa occasione, con spirito costruttivo, ebbe parole di assoluto buon senso evidenziando anche alcune criticità e possibili miglioramenti organizzativi da apportare, fra i quali sicuramente un perfezionamento degli strumenti del controllo di gestione (che non vuol dire che il bilancio non sia attentamente monitorato), anche con il supporto degli Enti soci: su questo siamo assolutamente d’accordo". 🔗 Leggi su Lanazione.it