Duello con patta allo sprint festival di roma prima degli Europei a squadre in spagna Desalu al fotofinish la vittoria nei 100 metri sfugge per soli tre millesimi

del suo continuo progresso e della sua determinazione a tornare ai livelli di eccellenza. Con questa prestazione, Fausto Desalu conferma di essere un atleta in grande crescita, pronto a sfidare i migliori in vista degli Europei a squadre in Spagna e oltre. La sfida è appena iniziata, e il suo sprint verso il successo promette ancora emozioni indimenticabili.

Continua la crescita di Fausto Deslu. Dopo un periodo non al top della forma, il lombardo ha iniziato la stagione al meglio. Prima ha raccolto due successi sue due uscite nei 200 metri, da sempre la sua specialità e poi ha ben figurato anche nei 100. Desalu, ex oro olimpico nella 4x100 di Tokyo, allo Sprint Festival di Roma ha tagliato il traguardo in 10.25 come Lorenzo Patta che l’ha preceduto di tre millesimi. Il tempo è un buon indicatore della forma visto che è a soli quattro centesimi dal personale. "Mi sento molto bene – ha recentemente affermato –. Entro in gara con lo scopo di divertirmi e per migliorare il mio stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Duello con patta allo sprint festival di roma prima degli Europei a squadre in spagna. Desalu al fotofinish, la vittoria nei 100 metri sfugge per soli tre millesimi

