Due nuovi commissari assegnati alla questura di Verona

Martedì 17 giugno, la Questura di Verona ha dato il benvenuto a due nuovi commissari provenienti dalla prestigiosa Scuola superiore di polizia di Roma. Un passo importante per rafforzare l’efficace presenza della polizia sul territorio scaligero, garantendo maggiore sicurezza e servizi più efficienti ai cittadini. L’arrivo di queste figure di alto livello apre un nuovo capitolo nel percorso di tutela e legalità della nostra città.

Nella giornata di martedì 17 giugno, la questora della provincia di Verona, Rosaria Amato, ha accolto i due neo commissari della polizia di Stato provenienti dalla Scuola superiore di polizia di Roma, assegnati alla questura scaligera dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Hanno preso servizio lunedì i due nuovi Commissari della Polizia di Stato assegnati alla provincia scaligera dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Sono la dott.ssa Francesca Acanfora e il dott. Giacomo Borriello, classe 1996 e 1997, entrambi con brillanti pe

