Due interventi strategici in città Riqualificazione a Ponte S Giovanni Cambia la circolazione in centro

A Ponte San Giovanni, da mercoledì 25 giugno, partiranno due interventi strategici per la riqualificazione urbana e il miglioramento della vivibilità. Questi lavori, che investiranno anche il centro storico di Perugia con modifiche temporanee alla circolazione in piazza Matteotti, rappresentano un passo deciso verso una città più moderna e accogliente. Scopriamo insieme cosa cambierà nei prossimi giorni e come queste novità trasformeranno il volto della nostra città.

Interventi in arrivo in due aree strategiche della città, con importanti lavori di riqualificazione urbana a Ponte San Giovanni e modifiche temporanee alla circolazione nel centro storico, in piazza Matteotti. Li annuncia il Comune "che prosegue con decisione nel percorso di riqualificazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici". Ecco allora cosa si farà a Perugia nei prossimi giorni. A Ponte San Giovanni, da mercoledì 25 giugno sarà avviato il completamento dell’intervento denominato “Asse delle Centralità”, che fa parte del progetto Pinqua “Ponte San Giovanni – da periferia a città”. I lavori riguarderanno il tratto di Via Cestellini compreso tra Via Panzarola e Via della Scuola, e l’area parcheggio dell’ex mercato, con divieto di transito e sosta per veicoli e pedoni e obbligo di direzione a sinistra per i veicoli in uscita da Via Panzarola su Via Cestellini, per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi da parte dell’impresa costruttrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due interventi strategici in città. Riqualificazione a Ponte S. Giovanni. Cambia la circolazione in centro

In questa notizia si parla di: riqualificazione - ponte - giovanni - interventi

Riqualificazione urbana, al via due interventi a Ponte San Giovanni e in centro storico - Perugia si trasforma ancora: due nuovi interventi a Ponte San Giovanni e nel cuore del centro storico puntano a valorizzare gli spazi pubblici, migliorando la qualità della vita cittadina.

Allarme a Ponte San Giovanni: l’Istituto Comprensivo Perugia 12 perde oltre la metà degli iscritti. Cittadini lanciano una petizione - Allarme a Ponte San Giovanni: l'Istituto Comprensivo Perugia 12 ha registrato una drammatica perdita di oltre la metà degli iscritti.

Riqualificazione urbana, al via due interventi a Ponte San Giovanni e in centro storico https://ift.tt/wAb9raF https://ift.tt/jI82Oc4 Vai su X

Cinquanta nuovi alloggi Ers a Ponte San Giovanni: la riqualificazione è completata. Nel quartiere di Perugia prendono forma altri progetti fortemente voluti dalla precedente amministrazione con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ques Vai su Facebook

Riqualificazione urbana, al via due interventi a Ponte San Giovanni e in centro storico; Due interventi strategici in città. Riqualificazione a Ponte S. Giovanni. Cambia la circolazione in centro; Riqualificazione urbana, al via due interventi a Ponte San Giovanni e in centro storico.

Due interventi strategici in città. Riqualificazione a Ponte S. Giovanni. Cambia la circolazione in centro - L’annuncio del Comune: si completano i lavori in via Cestellini e nell’area parcheggio dell’ex mercato. Segnala lanazione.it

Perugia, da Ponte San Giovanni a Casaglia: il programma dei lavori lungo le strade - L’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Zuccherini, nelle scorse ore ha fatto il punto sugli interventi in corso, segnalando le opere ... Da umbria24.it