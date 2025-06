Due giorni di convegno sul diritto processuale | in città il confronto tra accademici e magistrati

L’evento a Lecce ha riunito accademici e magistrati per un confronto stimolante sul futuro del processo penale, aprendo nuove prospettive e sfide nel settore giuridico. Due giorni intensi di seminari e sessioni dedicate, promossi dall’associazione “Pisapia” in collaborazione con l’Università, hanno offerto un’occasione unica di dialogo e innovazione. È stato un momento di grande importanza per il mondo del diritto, che si conclude con la promessa di un percorso condiviso verso riforme più efficaci e giuste.

LECCE – Un seminario e delle sessioni in ambito giuridico, sul tema del futuro del processo penale. Il 19 e 20 giugno si è infatti svolta un'iniziativa nazionale, promossa e organizzata dall'associazione "Pisapia", in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università.

