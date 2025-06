Due alpinisti caduti mentre arrampicavano in Trentino | morti un 29enne e un 64enne in circostanze diverse

Tragedie sulle Dolomiti: due alpinisti, un giovane di 29 anni e un uomo di 64, hanno perso la vita in circostanze diverse durante le loro avventure in Trentino. La loro passione per la montagna si è conclusa in modo drammatico, ricordando quanto l’arrampicata possa essere affascinante ma anche estremamente pericolosa. Le dinamiche di questi incidenti scuotono la comunità degli amanti della montagna, invitandoci a riflettere sull’importanza della massima prudenza.

Un ragazzo di Trento di 29 anni, è morto sabato sera dopo essere precipitato dalla parete del Sasso di San Giovanni sulle Dolomiti Brenta, in Trentino. Stava scendendo in corda doppia quando è caduto lungo la parete. L’allarme al 112 è arrivato intorno intorno alle 20, da parte del compagno di cordata che si trovava con lui. È intervenuto l’ elisoccorso di Sondrio, poiché l’elicottero di Trento era impegnato in un altro intervento sulle Pale di San Martino. Sono state allertate anche la guardia attiva di Andalo Fai e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino di Molveno. I soccorsi, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 29enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Due alpinisti caduti mentre arrampicavano in Trentino: morti un 29enne e un 64enne in circostanze diverse

