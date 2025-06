Due agenti aggrediti nel carcere di Marassi da detenuto psichiatrico

Sabato 21 giugno 2025, nel carcere di Marassi a Genova, due agenti di polizia penitenziaria sono stati brutalmente aggrediti da un detenuto psichiatrico. Un episodio che mette in luce le crescenti sfide della sicurezza penitenziaria e l’urgenza di interventi mirati per garantire la tutela di chi lavora nelle carceri e dei detenuti stessi. È fondamentale approfondire le cause e trovare soluzioni efficaci per prevenire simili incidenti in futuro.

Sabato 21 giugno 2025, intorno alle 16, due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti brutalmente nel carcere di Marassi a Genova. Un detenuto con problemi psichiatrici nato in Italia, classe 2000 con fine pena 2026, ristretto al centro clinico, ha colpito con violenti pugni al volto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Due agenti aggrediti nel carcere di Marassi da detenuto psichiatrico

