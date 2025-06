Ducati fa un appello pubblico a Valentino Rossi e Marc Marquez | Sono passati 10 anni ora basta

Ducati rompe il silenzio, rivolgendosi direttamente a Valentino Rossi e Marc Marquez: dopo un decennio di tensioni e polemiche, è tempo di voltare pagina e promuovere un clima di rispetto e sportività. Un appello sincero che invita tifosi e campioni a lasciarsi alle spalle le controversie del passato, puntando su messaggi positivi e unità nel mondo delle corse. È arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo insieme.

Dopo i fischi a Marc Marquez al Mugello, Davide Tardozzi interviene pubblicamente e invita tifosi, Rossi e lo stesso Marquez a voltare pagina sul caso del 2015. “Ora basta, servono messaggi positivi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marc Marquez svela come è cambiata la sua vita in Italia dopo il ritiro di Valentino Rossi - In un'intervista esclusiva, Marc Marquez rivela come il suo trasferimento in Italia abbia rivoluzionato la sua vita, specie dopo il ritiro di Valentino Rossi.

“Il mio problema con i tifosi italiani dal 2015 ad oggi? Non posso negare che da allora ci siano stati dei momenti di tensione, ma continua a migliorare. Rossi? Non l’ho più risentito”. - Marc Marquez Fonte: La Repubblica #MemasGP #MotoGP #Motomondiale Vai su Facebook

