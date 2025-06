Dramma Sinner | difficile riprendersi dopo questa batosta

un colpo duro che mette in discussione tutto il suo percorso. La sua determinazione, già messa alla prova, si trova ora di fronte a una sfida ancora più grande: rialzarsi da questa batosta e ritrovare la strada verso la vetta. Ma la forza di Sinner, e la sua capacità di risorgere, sono imbattibili. Riuscirà il talento italiano a superare anche questa avversità? La prossima mossa è nelle sue mani.

Jannik Sinner era tornato e sembrava essere tornato ai livelli di sempre. Arriva, però, una batosta dalla quale è difficile rialzarsi. Dopo i tre mesi di squalifica forzata, per molti considerata ingiusta, per un presunto caso di doping, Jannik Sinner era ritornato in campo con i suoi soliti numeri, con la sua solita sicurezza. Qualcosa, però, è andato storto. Dopo gli Internazionali di Tennis a Roma, in finale persa contro Alcaraz, è arrivato il Roland Garros in Francia. Il torneo del Grande Slam, sempre sulla terra rossa, ha visto Sinner soccombere ancora una volta in finale contro Alcaraz, una finale epica che, però, l’altoatesino sembra non aver avuto il coraggio, la forza di portare a casa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com