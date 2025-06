Dramma in Algeria | tifosi cadono dagli spalti durante i festeggiamenti per l'MC Algeri Tre morti 60 feriti

Una festa che si trasforma in tragedia: ad Algeri, durante i festeggiamenti per la vittoria del MC Alger, gli spalti crollano causando tre morti e 60 feriti. Lo spettacolo di gioia si spegne in un attimo, lasciando un segno indelebile nel cuore della capitale algerina. Un dramma che scuote l’intera comunità sportiva e richiede una riflessione sulla sicurezza negli eventi pubblici. La speranza ora è che vengano adottate misure più stringenti per prevenire simili incidenti in futuro.

Tragedia ad Algeri al termine della partita tra MC Alger, squadra della capitale dell`Algeria, e NC Magra. Dallo `Stadio 5 Julliet 1962` arrivano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: algeri - algeria - dramma - tifosi

Dramma dopo Psg Inter: muore a soli 17 anni, tifosi sotto shock - Un dramma inaspettato ha scosso il mondo del calcio dopo la vittoria del PSG sull'Inter. La tragica morte di un giovane tifoso di soli 17 anni ha lasciato i fan nerazzurri in uno stato di incredulità e dolore.

Tragedia in Algeria: tifosi cadono dagli spalti durante i festeggiamenti per l'MC Algeri. Tre morti, 60 feriti; Nuovo Heysel in Algeria: la festa diventa dramma, crolla una tribuna, un morto e diversi feriti.

Tragedia in Algeria: tifosi cadono dagli spalti durante i festeggiamenti per l'MC Algeri. Tre morti, 60 feriti - Tragedia ad Algeri al termine della partita tra MC Alger, squadra della capitale dell`Algeria, e NC Magra. Scrive calciomercato.com

Algeri, crolla una balaustra: 3 morti e 82 feriti nella festa scudetto del Mouloudia - Al termine della sfida con il Magra che ha assegnato il titolo al club di casa, la calca al secondo anello ha portato al cedimento della ringhiera e molti tifosi sono precipitati ... Secondo gazzetta.it