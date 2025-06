Dove vedere in tv Tony Cairoli oggi GP Gran Bretagna MXGP 2025 | orari programma streaming

Se sei appassionato di motocross e non vuoi perdere nemmeno un istante della battaglia tra i protagonisti del GP di Gran Bretagna 2025, sei nel posto giusto! Oggi, domenica 22 giugno, puoi seguire la diretta streaming e scoprire gli orari di trasmissione per vivere l’emozione di questa tappa cruciale sul tracciato di Matterley Basin. Preparati a tifare e a goderti uno spettacolo di pura adrenalina, perché il Mondiale MXGP promette scintille fino all’ultima gara!

Domani, domenica 22 giugno, il Mondiale 2025 di Motocross si ripropone per il suo dodicesimo appuntamento. A tenere banco sarà il GP di Gran Bretagna, sul tracciato di Matterley Basin (Gran Bretagna). Sullo sterrato del Regno Unito lo spettacolo non mancherà di certo e vedremo come i rappresentanti di MXGP e di MX2 risponderanno all’appello. Si prospetta una tappa molto interessante e combattuta. LA DIRETTA LIVE DELLA MX2 DI MOTOCROSS ALLE 14.15 E 17.10 Nella classe regina la Qualifying Race ha dato risposte importanti circa il feeling dell’olandese Jeffrey Herlings (KTM), trionfante davanti al leader della classifica mondiale, Romain Febvre (Kawasaki), e all’altro orange Glenn Coldenhoff (Fantic). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Tony Cairoli oggi, GP Gran Bretagna MXGP 2025: orari, programma, streaming

