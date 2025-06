Dove vedere in tv Sonego-Marozsan ATP Eastbourne 2025 | orario programma streaming

Se vuoi seguire in diretta Lorenzo Sonego contro Fabian Marozsan all'ATP Eastbourne 2025, non perderti il match di lunedì 23 giugno! Scopri dove vedere in TV, orari, programma e streaming per vivere ogni momento di questa sfida cruciale. Preparati a tifare il nostro azzurro e a goderti un torneo ricco di emozioni, proprio come sul prato di Halle. Restate con noi per tutte le news e aggiornamenti!

Domani, lunedì 23 giugno, Lorenzo Sonego giocherà contro l’ungherese Fabian Marozsan il primo turno dell’ATP250 di Eastbourne. Un incrocio non semplice per il piemontese, opposto al magiaro che col suo tennis piatto potrebbe trovare soluzioni in grado di mettere in difficoltà chiunque. Servirà la stessa versione dell’azzurro ad Halle, per qualità di gioco. Sull’erba tedesca, infatti, Sonego è andato vicinissimo all’affermazione contro il n.3 ATP, Alexander Zverev, facendo vedere delle giocate molto interessanti sia nei turni al servizio che in risposta. In particolare, il rovescio sembrerebbe funzionare meglio su questa superficie e potrebbe fare la differenza in questa partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sonego-Marozsan, ATP Eastbourne 2025: orario, programma, streaming

