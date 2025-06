Dove vedere in tv la MotoGP oggi GP Italia 2025 | orario gara programma streaming

Oggi, domenica 22 giugno, il circuito toscano si prepara a regalare emozioni irripetibili con il GP d’Italia 2025 di MotoGP, il nono appuntamento stagionale. Tra sorpassi mozzafiato e sfide familiari epiche, tutti gli occhi sono puntati su Marc e Alex Marquez. Scopri dove seguire in TV, streaming e gli orari di gara: l’adrenalina è assicurata fino all’ultima curva!

Oggi, domenica 22 giugno, andrà in scena il GP d’Italia, nono week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato toscano assisteremo a una gara decisamente interessante in cui la famiglia Marquez vorrà lasciare il segno. Nella Sprint Race di ieri ennesima doppietta con Marc a precedere come da copione Alex al termine. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Francesco Bagnaia sarà chiamato a una reazione, dopo quanto accaduto. Pecco, giunto terzo al termine degli undici giri della gara del sabato, continua a manifestare difficoltà in frenata. L’anteriore continua a essere un enigma per il centauro italiano e vedremo se queste difficoltà in sella alla Ducati GP25 si replicheranno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la MotoGP oggi, GP Italia 2025: orario gara, programma, streaming

