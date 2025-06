Dove vedere in tv Errani Paolini-Mihalikova Nicholls oggi WTA Berlino 2025 | orario finale programma streaming

Domenica 22 giugno, il tennis femminile si anima a Berlino con la finale del doppio WTA500. Jasmine Paolini e Sara Errani cercano il bis contro le avversarie Mihalikova e Nicholls, in una sfida da non perdere. Scopri orari, programma e streaming per seguire in diretta questa emozionante battaglia sulla terra battuta tedesca, dove le campionesse olimpiche sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di successi. Non perdere neanche un colpo!

Domani, domenica 22 giugno, Jasmine Paolini e Sara Errani saranno impegnate nella f inale del doppio femminile del WTA500 di Berlino. Sull'erba tedesca, le due azzurre, campionesse olimpiche, se la vedranno contro la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MIHALIKOVANICHOLLS (2° MATCH DALLE 12.00) Sulla carta, le due azzurre partono coi favori del pronostico, visto il proprio status di campionesse Slam al Roland Garros. Errani, dedita al 100% al doppio, ha ancora grandi motivazioni e il prossimo obiettivo è Wimbledon. L'evento teutonico è un passaggio che comunque le tenniste italiane vogliono onorare fino in fondo per arrivare ai Championships nella miglior condizione possibile.

