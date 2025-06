Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz oggi ATP Halle 2025 | orario finale programma streaming

Domani, domenica 22 giugno, i tifosi di tennis potranno seguire in diretta la seconda finale consecutiva di Bolelli e Vavassori all’ATP Halle 2025. Sul campo in erba tedesco, l’emozione è alle stelle: l’Italia si prepara a vivere un’altra grande giornata di sport, con il match trasmesso a partire dalle 12.30. Scopri dove vedere in tv e streaming questa sfida imperdibile, che promette spettacolo e adrenalina!

Domani, domenica 22 giugno, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno protagonisti per la seconda volta consecutiva della finale del doppio nell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, l’emiliano e il piemontese hanno confermato grande attitudini e sono motivati a dar seguito a quanto fatto nel 2024, quando conquistarono il titolo in questo evento. LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 12.30 Ironia della sorte, gli azzurri si confronteranno coi medesimi rivali della stagione scorsa, ovvero i teutonici Kevin Krawietz e Tim Puet. Dodici mesi fa, i nostri portacolori si imposero in due tie-break, al termine di un match molto equilibrato, girato su pochissimi punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz oggi, ATP Halle 2025: orario finale, programma, streaming

