Dove si gioca Juventus-Wydad lo stadio della partita al Mondiale per Club

Se sei appassionato di calcio e vuoi sapere dove si svolgerà l’attesa sfida tra Juventus e Wydad Casablanca al Mondiale per Club, continua a leggere. La partita si disputerà presso il Lincoln Financial Field di Filadelfia, uno degli stadi più iconici degli Stati Uniti, pronto ad accogliere questa emozionante sfida internazionale. Preparati a vivere un match ricco di adrenalina e passione!

La Juventus scenderà in campo contro Wydad Casablanca nel secondo turno della fase a gironi al Mondiale per Club. La sfida dei bianconeri si giocherà al Lincoln Financial Field di Filadelfia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: juventus - wydad - mondiale - club

Mondiale per Club, Juventus-Wydad: probabili formazioni e dove vederla in tv - Il Mondiale per Club si infiamma con la Juventus pronta a scendere in campo contro il Wydad AC, un match cruciale nel Gruppo G dopo la vittoria schiacciante di 5-0 sull’Al-Ain.

Mondiale per Club, nel girone della Juventus: il Manchester City vince 2-0 sul Wydad - Il Manchester City ha conquistato una vittoria importante nel girone mondiale per club, superando il Wydad Casablanca 2-0.

Mondiale per Club, le partite di oggi in TV 18:00 Juventus - Wydad Casablanca (Italia 1 e Dazn; Trevisani e Cravero; Buscaglia e Ambrosini) 21:00 Real Madrid - Pachuca (Dazn; Santi) 00:00 Salisburgo - Al Hilal (Dazn; Giustiniani) 03:00 Manchester City - Al A Vai su X

Juventus-Wydad Casablanca (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabile formazione Vai su Facebook

Come vedere le partite di Juventus e Inter al Mondiale per Club in replica, in differita e on demand; Juventus-Wydad Casablanca, le probabili formazioni della partita del Mondiale per Club; Juventus-Wydad dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV.

Dove si gioca Juventus-Wydad, lo stadio della partita al Mondiale per Club - La Juventus scenderà in campo contro Wydad Casablanca nel secondo turno della fase a gironi al Mondiale per Club ... fanpage.it scrive

Juventus-Wydad Casablanca: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - Il club bianconero sfida oggi, domenica 22 giugno, i marocchini del Wydad Casablanca allo stadio Lincoln Financial Field di Filadel ... Lo riporta msn.com