Dov’è finito l’ecologismo? Si è trasformato E la politica lo teme

Dov’è finito l’ecologismo? Una domanda cruciale che, nel silenzio mediatico, si trasforma in un tema di grande attualità. Nella nostra analisi approfondiamo le parole di Stefania Divertito, giornalista d’inchiesta e ospite dell’ultima puntata del podcast “Perseus - Libri e argomenti”. Scopriamo come questa evoluzione possa influenzare il nostro futuro, lasciandoci con molte riflessioni da fare.

Un tema portante, ma costantemente silenziato, è quello dell’ecologismo. Vorrei approfondire qui alcuni passaggi dell’intervista alla “specialista” Stefania Divertito, ospite dell’ultima puntata del podcast “Perseus - Libri e argomenti”. Stefania Divertito è una giornalista d'inchiesta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dov’è finito l’ecologismo? Si è trasformato. E la politica lo teme

In questa notizia si parla di: ecologismo - finito - trasformato - politica

