Dopo l' arresto di una banda di rapinatori cadde in un agguato ricordato a Valledolmo il carabinere Satariano

A Valledolmo, tra ricordi e onori, si è svolta ieri mattina la cerimonia in memoria del carabiniere Daniele Satariano, medaglia di bronzo al valor civile, tragicamente ucciso nel 1945 durante un’operazione di polizia. Un momento di riflessione e rispetto per il coraggio di chi ha sacrificato la propria vita per la sicurezza. La commemorazione si è trasformata in un tributo eterno alla dedizione delle forze dell’ordine, rafforzando il legame tra comunità e istituzioni.

Ieri mattina, a Valledolmo, è stato commemorato il carabiniere Daniele Satariano, medaglia di bronzo al valor civile, ucciso l’11 giugno 1945 nel piccolo centro madonita, durante un’operazione di polizia. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante della Compagnia di Lercara Friddi, Carlo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dopo l'arresto di una banda di rapinatori cadde in un agguato, ricordato a Valledolmo il carabinere Satariano

In questa notizia si parla di: satariano - valledolmo - arresto - banda

Roma, banda armata di pistola rapina una farmacia. Un ladro si rasa a zero per evitare l'arresto - A Roma, la criminalità si fa sempre più audace: una banda armata ha rapinato una farmacia in via Tor de Schiavi, scatenando paura tra i cittadini.

Dopo l'arresto di una banda di rapinatori cadde in un agguato, ricordato a Valledolmo il carabinere Satariano.

Banda perseguita anziano,1 arresto e 4 indagati - Un pensionato 76enne di Manduria, in provincia di Taranto, invalido al cento per cento, sarebbe stato perseguitato, minacciato e derubato più volte nel suo appartamento da una banda composta da ... Secondo rainews.it