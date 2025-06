Dopo la tragedia di venerdì Salvati due uomini e tre bambini Il bagnino | Le onde ti portavano via

In un attimo di estremo pericolo, un eroe ha dimostrato coraggio e prontezza salvando cinque vite in mare agitato. La tragedia di venerdì aveva lasciato tutti sgomenti, ma la prontezza del bagnino di Marina di Campofilone ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Questi momenti ci ricordano quanto sia fondamentale il valore della vigilanza e della prontezza in spiaggia. La loro storia ci insegna che il coraggio può fare la differenza in situazioni di emergenza.

Quando ha visto quei due uomini e quei tre bambini annaspare, si è precipitato in mare e, nonostante le onde e la corrente che li aveva allontanati dalla spiaggia, l’assistente bagnanti è riuscito a salvarli. Lunghi attimi di paura ieri mattina a Marina di Campofilone dove cinque persone hanno rischiato di annegare. Erano da poco passate le 10 quando alcuni bagnanti hanno deciso di fare un bagno in mare per cercare di trovare un po’ di refrigerio. Ad un certo punto, uno dei bambini in acqua è andato in difficoltĂ e uno degli adulti presenti ha cercato di raggiungerlo per aiutarlo. Purtroppo per lui le cose sono andate diversamente ed anche lui ha iniziato ad essere risucchiato dalle onde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo la tragedia di venerdì. Salvati due uomini e tre bambini. Il bagnino: "Le onde ti portavano via"

In questa notizia si parla di: bambini - uomini - onde - tragedia

Migranti, Croce Rossa racconta la tragedia dei due bambini morti - Lampedusa, 11 maggio. Tragiche notizie giungono dall'isola, dove tre salme, tra cui due bambini di circa due anni, sono state recuperate dopo un recente sbarco.

Tragedia a Lomazzo, scontro tra scuolabus e camion. Maestra morta sul colpo, feriti gli autisti e due bambini - Una tragica collisione sulla Pedemontana a Lomazzo, Como, ha causato la morte immediata di una maestra di 54 anni.

Una bimba di 2 anni è morta per soffocamento mentre stava mangiando una ciliegia, la tragedia nel Trevigiano Vai su Facebook

Dopo la tragedia di venerdì. Salvati due uomini e tre bambini. Il bagnino: Le onde ti portavano via; La storia dei 130 migranti salvati che riscrive quella di Cutro; Commemorazione per il 50° anniversario della tragedia del mare di Schiavonea.

La tragedia dei bambini migranti: a 2 anni morti di stenti sul gommone - Sono partiti dalla Libia in cerca di un futuro migliore: un piccolo gommone pieno di donne, uomini, bambini, in fuga e carichi di speranze. Scrive ilmessaggero.it

Salva due bambini in balia delle onde, gestore del lido muore subito dopo per un malore - Ha salvato due bambini in balia delle onde, poi una volta arrivato a riva è morto a causa di un malore. Riporta unionesarda.it