Dopo Campovolo Liga annuncia 8 date in Europa e un San Siro

Milano, 22 giu. (askanews) – Liga ha ancora fame e voglia di stare tra la sua gente, il popolo di Ligabue a Campovolo ha accolto con entusiasmo l’annuncio: nel 2026 non lascia, nessuna pausa in vista, ma rilancia alla grande. Sabato 20 giugno 2026, a distanza di un anno esatto da Campovolo2025, la grande festa arriverà anche al nord, dopo l’RCF Arene e il prossimo appuntamento alla Reggia di Caserta il 6 settembre 2025, la festa continua con “Certe notti a Milano” un evento imperdibile allo Stadio San Siro. La terza tappa de “La Notte di Certe Notti” si terrà in un altro luogo iconico che ha segnato la carriera di Ligabue (nel 1997 San Siro è stato il primo stadio ad ospitare un concerto nella carriera di Ligabue) e che negli anni lo ha visto più volte protagonista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it