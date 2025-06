Dopo attacco Usa in Iran massima allerta anche in Italia rischi per la sicurezza sedi diplomatiche e Vaticano

Dopo il recente attacco degli Stati Uniti in Iran, l’Italia alza il livello di allerta, rafforzando le misure di sicurezza per tutelare le sedi diplomatiche, le basi americane e il Vaticano. In un contesto internazionale sempre più teso, la prudenza resta d’obbligo: la vigilanza si intensifica per garantire la sicurezza di tutti e prevenire eventuali minacce. La situazione rimane in continuo monitoraggio, con attenzione alle evoluzioni che potrebbero coinvolgere la nostra nazione.

