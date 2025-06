Donna in bici investita da auto a Bollate

Un pomeriggio da brivido a Bollate, dove una donna di 63 anni è stata coinvolta in un grave incidente stradale nel cuore di Ospiate. Mentre attraversava le strisce pedonali di via Trento, è stata travolta da un’auto, scatenando apprensione e preoccupazione tra i residenti. La scena, tanto improvvisa quanto drammatica, ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla sicurezza di tutti sulle strada. Ecco cosa è successo e come si sta procedendo.

Pauroso incidente stradale oggi pomeriggio, domenica, attorno alle 16 nel pieno centro di Ospiate, frazione di Bollate, lungo la vecchia Varesina. Incidente nel centro di Ospiate, donna in bici investita da auto Una donna di 63 anni è stata investita all’altezza delle strisce pedonali del civico 5 di via Trento da un’automobile. Il conducente della . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

