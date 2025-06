Donald Trump prima dà un ultimatum e poi senza attendere la scadenza manda i bombardieri B2

Donald Trump, noto per le sue strategie imprevedibili, ha recentemente lanciato un ultimatum e, senza attendere la scadenza, ha inviato i bombardieri B-2, alimentando tensioni internazionali. Gli Stati Uniti, sotto qualsiasi guida, rappresentano un rischio per la stabilitĂ globale, e questa volta il mondo sembra aver perso fiducia nel loro leader. Quando si costruisce un bluff colossale, come ha fatto Trump, la credibilitĂ si sgretola, lasciando il mondo a chiedersi: quanto durerĂ ancora questa tensione?

Gli Stati Uniti sono un pericolo per la sicurezza mondiale, qualunque sia il loro presidente. Questa volta al bluff di Donald Trump non crede nessuno: né la lobby ebraica né quella dei petrolieri Quando per tutta la tua vita hai portato avanti un bluff colossale e ti è sempre andata bene.

Nel sesto giorno di attacchi reciproci tra Israele e Iran, la Guida suprema ha risposto all'ultimatum del presidente Usa Donald Trump che chiede a Teheran una "resa incondizionata" definendolo inaccettabile ? https://l.euronews.com/87K #EuropeNews Vai su Facebook

Trump lancia «l'ultimo ultimatum». E l'Iran smentisce negoziati; Usa, l’ultimatum di Trump: “Pronti a entrare in guerra, il regime iraniano può cadere”; Due settimane per un accordo, l'ultimatum di Trump.

I dem contro Trump per l'attacco "incostituzionale" in Iran. Cosa prevede la Costituzione Usa e i precedenti - Bernie Sanders: "Solo il Congresso può autorizzare una guerra, il presidente non ne ha il diritto". Si legge su huffingtonpost.it

Guerra Israele-Iran: Trump muove i bombardieri B-2. “Non aspetteremo due settimane” - Donald Trump riconvoca il Consiglio di sicurezza nazionale alla Casa Bianca e mostra i muscoli muovendo i B- Lo riporta firenzepost.it