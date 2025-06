Dona un rene al futuro marito il regalo di Antonella | L’ho fatto per amore

Una storia d’amore che sfida ogni limite e conquista il cuore di tutti: Antonella ha donato un rene al suo futuro marito, Gianfranco, un gesto di infinito altruismo e coraggio. Ieri, a San Severino, il loro amore è stato celebrato con un matrimonio civile, testimone di un impegno che va oltre le parole. La loro vicenda è un esempio di vero spiritualità e dedizione, dimostrando che l’amore può davvero cambiare la vita.

San Severino (Macerata), 22 giugno 2025 – È una storia d’amore vero, autentico, quella che Antonella e Gianfranco hanno coronato ieri con il rito civile del matrimonio. Si sono sposati ieri in municipio, a San Severino: il matrimonio è stato celebrato dalla vicesindaca Vanna Bianconi. Lei nel dicembre del 2023 ha donato un rene al suo compagno, ora diventato suo marito: un gesto arrivato dal cuore che batteva più forte di ogni paura. La loro esperienza, carica di sentimenti ed emozioni, non è stata una passeggiata, ma adesso stanno meglio tutti e due e vogliono raccontarla per “contaminare” di altruismo, di amore e solidarietà, tanta gente che purtroppo, in questo mondo così carico di egoismo, si mette addosso ogni giorno la corazza dell’indifferenza e dimentica cosa significhi volersi bene per davvero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it