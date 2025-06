dominio marquez al mugello di giannantonio terzo bagnaia quarto

Il Mugello si infiamma con un’epica battaglia tra leggende della MotoGP: Marquez conquista la bandiera a scacchi, seguito da Di Giannantonio e Bagnaia, regalando uno spettacolo mozzafiato che resterà nel cuore degli appassionati. L’adrenalina di ogni curva e sorpasso ha scritto una pagina memorabile di questa emozionante corsa, dimostrando ancora una volta perché il Gran Premio d’Italia è uno dei più attesi del calendario. E la gara continua a sorprendere...

Marc Marquez pianta la bandierina anche al Mugello. La vittoria del Gran Premio d'Italia in Motogp è dello spagnolo della Ducati, che sale sul podio insieme al fratello Alex (Team Gresini). Terzo Fabio Di Giannantonio (VR46), quarto Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Spettacolare avvio di gara con Pecco che brucia Marc e innesca una serie di sorpassi, staccate e controsorpassi da brivido. Fiato sospeso al terzo giro, quando la ruota anteriore di Bagnaia e quella posteriore di Marc si toccano e ne approfitta Alex per salire in seconda posizione: uno scatenato Pecco, però, impiega appena neanche un minuto per infilare di nuovo i fratelli e riportarsi in testa. 🔗 Leggi su Iltempo.it