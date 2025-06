Domani 23 giugno via alle iscrizioni a Medicina 2025 | come funziona il nuovo semestre aperto

Domani, 23 giugno, segnate questa data: si aprono le iscrizioni a Medicina 2025 su Universitaly, con una grande novità che rivoluziona l’accesso. Dimenticate il test d’ingresso e scoprite il nuovo “Semestre Aperto”, introdotto dalla riforma del Ministro Anna Maria Bernini per democratizzare l’accesso universitario. Come iscriversi e quali opportunità apre questa innovativa modalità? Scopriamolo insieme, perché la strada verso la laurea in medicina sta per cambiare radicalmente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 23 giugno al via le iscrizioni su Universitaly. A partire da domani, lunedì 23 giugno, aprono le iscrizioni per il corso di laurea in Medicina, ma con una grande novità: niente più test d’ingresso. Al posto del tradizionale numero chiuso debutta il ‘ Semestre Aperto ‘, previsto dalla riforma dell’accesso universitario voluta dal Ministro Anna Maria Bernini. Come iscriversi. Le iscrizioni saranno possibili fino al 25 luglio tramite il portale ufficiale www.universitaly.it. Sullo stesso sito saranno anche pubblicati i syllabi, ossia i programmi di studio delle tre materie centrali del ‘Semestre Aperto’: Fisica, Chimica e Biologia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Domani, 23 giugno, via alle iscrizioni a Medicina 2025: come funziona il nuovo semestre aperto

In questa notizia si parla di: giugno - iscrizioni - medicina - funziona

Medicina, iscrizioni al via il 23 giugno: semestre aperto dal 1° settembre e 3mila posti in più. Bernini: “Rivoluzione con celerità record” - Medicina si apre a nuove opportunità: le iscrizioni, in programma dal 23 giugno su Universitaly, segnano l'inizio di una rivoluzione nel settore, con un incremento di 3.

Domenica 15 giugno alle 9:05, Prof. Ermanno Greco sarà ospite di #CHECKUP su Rai 1. Parlerà del ruolo del pH in medicina della riproduzione, sia nella fertilità naturale che nei percorsi di fecondazione assistita. Vai su Facebook

Medicina, al via domani iscrizioni. Come funziona il test; Domani, 23 giugno, via alle iscrizioni a Medicina 2025: come funziona il nuovo semestre aperto; Accesso a Medicina 2025-26: date di iscrizione, inizio corsi, date esami, semestre filtro e graduatoria.

Medicina, al via domani iscrizioni. Come funziona il test - La riforma voluta dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, prevede ... tg24.sky.it scrive

Al via da lunedì le iscrizioni a Medicina - Quest'anno niente test d'ingresso ma debutta il semestre aperto. Lo riporta ansa.it