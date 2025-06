Dolore per la morte del professore Arveda Codigoro in lutto

Il dolore per la perdita del professore Gianfranco Arveda di Codigoro scuote tutta la comunità. Figura amatissima al liceo scientifico, ha dedicato oltre 30 anni all’educazione e alla passione per la cultura, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di studenti e colleghi. La sua presenza continuerà a vivere nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Lo ricordano in molti sui social per essere stato un professore che...

Gianfranco Arveda è stato uno dei professori più amati al liceo scientifico di Codigoro ed è scomparso venerdì mattina, all’età di 75 anni. Viveva a Comacchio e dopo il pensionamento continuava a svolgere attività culturali e di impegno nell’associazione ’La città invisibile’ assieme alla figlia Fiorella. Per più di 30 anni ha insegnato storia e filosofia a tantissimi ragazzi. Lo ricordano in molti sui social per essere stato un professore che ha saputo ispirare gli studenti e dialogare con loro in maniera seria, profonda. La stima era condivisa con i tanti colleghi che hanno lavorato con lui, che ne hanno sempre riconosciuto lo spessore intellettuale e umano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dolore per la morte del professore Arveda . Codigoro in lutto

