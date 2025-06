Dodici bombe bunker buster sganciate da sei B-2 contro Fordow

Lo scenario internazionale si infiamma con attacchi audaci e strategici, come le dodici bombe bunker-buster sganciate dai B-2 contro Fordow. Un'azione che potrebbe cambiare gli equilibri di potere nella regione e alzare il livello di tensione globale. Ma cosa significa questa escalation? Scopri i dettagli e le possibili conseguenze di un gesto che potrebbe segnare un punto di svolta nel delicato mosaico geopolitico del Medio Oriente.

Gli Stati Uniti hanno sganciato 12 bombe "bunker buster" da sei aerei B-2 contro il sito nucleare iraniano di Fordow. Lo ha detto una fonte americana alla Cnn, precisando che alcuni sottomarini hanno sparato 30 missili "cruise Tlam" contro gli altri due siti di Natanz e Isfahan e che un B2 ha. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Dodici bombe "bunker buster" sganciate da sei B-2 contro Fordow

Come è avvenuto l'attacco americano di questa notte contro l'Iran? 6 bombe bunker-buster lanciate da bombardieri B-2 contro il sito nucleare di Fordow e circa una trentina di missili Tomahawk lanciati da sottomarini americani contro i siti nucleari di Natanz ed Vai su X

Israel has asked the Trump administration over the past 48 hours to join the war with Iran in order to eliminate its nuclear program, - Axios Israel lacks the bunker buster bombs and large bomber aircraft needed to destroy Iran's Fordow uranium en Vai su Facebook

