Docente di ruolo nel 2024 25 | può accettare supplenza da GPS su sostegno nel 2025 26?

Se sei un docente di ruolo nel 2024/25 e ti trovi di fronte alla possibilità di accettare una supplenza su sostegno da GPS nel 2025/26, sorge spontanea una domanda cruciale: quale sarà il destino del tuo incarico? La questione si inserisce in un quadro complesso di procedure di assegnazione provvisoria, vincoli per i neoassunti e la necessaria continuità didattica. Scopriamolo insieme, analizzando le recenti novità normative e i possibili scenari.

Una docente assunta da concorso ordinario nel 202425, in anno di prova dopo supplenza su sostegno da GPS, chiede se può essere riconfermata su quel posto nel 202526. Il quesito riaccende il dibattito sulle procedure di assegnazione provvisoria, vincoli per i neoassunti e continuità didattica su sostegno alla luce del DM 322025 e del DL .

