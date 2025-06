Dobbiamo saper soffrire e fare il gioco sporco | Lautaro striglia l’Inter dopo la figuraccia scampata al Mondiale per Club

una batosta difficile da digerire, ma la grinta e la determinazione dei nerazzurri hanno ribaltato le sorti della sfida, dimostrando che saper soffrire e fare il gioco sporco sono armi vincenti. Con un finale di cuore, l’Inter si prende la scena e avvicina il sogno mondiale. La vittoria di ieri sera non è solo un risultato, ma una dimostrazione di forza e di carattere, fondamentali per affrontare ogni battaglia.

Un gol di Valentin Carboni toglie le castagne dal fuoco all’ Inter al 92esimo e regala al nuovo tecnico Cristian Chivu la prima gioia in nerazzurro: vittoria per 2-1 contro i giapponesi dell’ Urawa Red Diamonds e passo avanti verso il passaggio del turno al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. Soprattutto, una figuraccia evitata. PerchĂ© fino alla magia di Lautaro Martinez l’Inter stava perfino perdendo contro i giapponesi. Sarebbe stata una sorta di apocalisse. Un rischio di cui il capitano nerazzurro è ben consapevole a fine gara. Infatti striglia la squadra. “Avevamo detto all’inizio di questa competizione che le partite sarebbero state tutte così”, ha sottolineato Lautaro ai microfoni Dazn a fine gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dobbiamo saper soffrire e fare il gioco sporco”: Lautaro striglia l’Inter dopo la figuraccia scampata al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: inter - lautaro - figuraccia - mondiale

Lautaro: «Mondiale per Club? Puntiamo sempre a vincere, l’Inter è speciale per un motivo». Poi la provocazione al Milan! - Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, esprime la sua determinazione a vincere il Mondiale per club, sottolineando la natura speciale di questo torneo e il suo legame con la squadra nerazzurra.

Mondiale per club, Urawa Red Diamonds-Inter 1-2: scampata figuraccia a Seattle, Lautaro e Carboni salvano i nerazzurri in extremis https://oggisportnotizie.it/2025/06/mondiale-per-club-urawa-red-diamonds-inter-1-2-scampata-figuraccia-a-seattle-lautaro-e-c Vai su X

L’Inter rischia la figuraccia contro l’Urawa Red Diamonds e vince in rimonta 2-1 grazie ad una prodezza di Lautaro Martinez e alla zampata di Valentin Carboni. Prima vittoria per Chivu sulla panchina nerazzurra Vai su Facebook

“Dobbiamo saper soffrire e fare il gioco sporco”: Lautaro striglia l’Inter dopo la…; Carboni al 92’ evita lo psicodramma all’Inter con l’Urawa Reds al Mondiale per Club; Inter - Urawa 2-1. L'Inter ormai ha bisogno solo di vacanze.

Carboni al 92’ evita lo psicodramma all’Inter con l’Urawa Reds al Mondiale per Club - L'Inter rischia la figuraccia contro l'Urawa Red Diamonds e vince in rimonta 2- Si legge su fanpage.it

Mondiale per club: l'Inter soffre, ma batte al 92' i giapponesi dell'Urawa CRONACA e FOTO - I nerazzurri vanno sotto all'11esimo per un gol di Watanabe ma nella ripresa ribaltano il risultato con la prodezza di Lautaro e la rete a tempo scaduto di Carboni. Secondo ansa.it