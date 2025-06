Dobbiamo crescere in umanità | il vescovo in visita a Terre d’Emilia

Il vescovo di Reggio Emilia, monsignor Giacomo Morandi, ha visitato Terre d’Emilia sottolineando che "il valore del lavoro si misura sul rispetto della centralità della persona e sulla sua dignità." Durante un incontro con i dirigenti di Confcooperative, ha invitato a puntare su un progresso radicato nell’umanità, alimentato dalla speranza e dalla solidarietà. È fondamentale rafforzare questa visione per costruire un futuro più giusto e sostenibile.

"Il valore del lavoro si misura sul rispetto della centralità della persona e sulla sua dignità ": sono le parole del vescovo di Reggio Emilia, monsignor Giacomo Morandi, nell'incontro con i dirigenti reggiani di Confcooperative Terre d'Emilia. L'incontro è avvenuto avendo a sfondo il tema dell'anno giubilare, ovvero quella speranza che può alimentare anche ogni possibile sviluppo: "Dobbiamo crescere in umanità" ha esortato il vescovo. Il presidente Caramaschi ha sottolineato il ruolo dei cooperatori come portatori di speranza e giustizia sociale, attivi nei cambiamenti economici e vicini ai più fragili.

