Divieto di logistica In mezzo al coro di no l’unica eccezione a Castel Gabbiano

Nel cuore del Cremasco, un'eccezione che fa discutere: Castel Gabbiano si distingue nel panorama logistico locale. Mentre il divieto di nuove aree logistiche si estende nella regione, l'acquisto di 50mila metri quadrati da parte di P3 Logistic Parks apre nuove prospettive e solleva interrogativi sulla pianificazione territoriale. Questa operazione, condotta attraverso il Fondo Giano, segna un punto di svolta in un contesto di restrizioni e resistenze.

CASTEL GABBIANO (Cremona) Niente nuove aree logistiche nel Cremasco. Con un'eccezione, Castel Gabbiano, dove 50mila metri quadrati sono stati acquistati da una multinazionale della logistica. Si tratta della P3 Logistic Parks, che ha rilevato l'intero comparto attraverso il Fondo Giano gestito da Savills Investment Management. L'operazione riguarda un terreno fino a poco tempo fa in mano alla società Officine Mak e situato a pochi chilometri dal casello Brebemi di Romano di Lombardia, in una zona ben servita anche dalla Rivoltana (Sp14) e dalla Sp185. Qui sorgerà un nuovo centro logistico da 22mila metri quadrati, già progettato secondo standard ambientali elevati: l'immobile sarà dotato di impianti fotovoltaici, luci a led e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.