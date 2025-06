Disparità educativa in Italia | scuole statali soffocano nel caldo paritarie irrigate di fondi pubblici

Disparità educativa in Italia: mentre le scuole statali affrontano l’ondata di caldo senza sistemi di raffrescamento adeguati, le paritarie prosperano grazie a finanziamenti pubblici sempre più consistenti. Questa ingiustizia rischia di trasformare il diritto all’istruzione in un privilegio, allontanando le famiglie meno abbienti da opportunità equitative. È tempo di rivedere le politiche per garantire un futuro di pari dignità e accesso a tutti gli studenti, senza distinzioni di censo.

Mentre le scuole statali italiane soffrono il caldo estivo senza adeguati impianti di raffrescamento, le scuole paritarie continuano a ricevere finanziamenti pubblici in crescita costante. Il PSI denuncia questa disparità e avverte che il diritto all'istruzione rischia di diventare un privilegio, allontanando le famiglie meno abbienti da pari opportunità educative

