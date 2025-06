Discoteca piena quattro volte la capienza denuncia e multa per il titolare

Un'estate di divertimento sfrenato si trasforma in una vera e propria batosta per alcuni esercenti: discoteche sovraffollate e assembramenti in spiaggia portano a multe salate e denunce. La legge √® chiara, ma ancora troppe persone sfidano i limiti, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. √ą fondamentale rispettare le regole per garantire serate all'insegna del divertimento responsabile e senza conseguenze.

In oltre 800 a ballare in spiaggia in un'area, che ha una capienza massima autorizzata di duecento persone. √ą stato un blitz dei carabinieri presso un locale in corso Italia a fare emergere l'irregolarit√†. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre settemila euro e la zona utilizzata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Discoteca piena quattro volte la capienza, denuncia e multa per il titolare

In questa notizia si parla di: capienza - discoteca - piena - quattro

Le mani addosso in discoteca. Palpeggia ragazza, 55enne condannato a quattro anni - La condanna a quattro anni per un uomo di 55 anni, accusato di violenza sessuale in discoteca, segna un passo importante nella lotta contro le molestie nei luoghi di divertimento.

Il volto che vedete nella foto è quello di Luca Blasi, assessore alla Cultura del Municipio III di Roma, portato in ospedale con il volto tumefatto, una sospetta commozione cerebrale e un bernoccolo di quattro centimetri in fronte. Era in piazza Barberini, lunedì, d Vai su Facebook

Discoteca piena quattro volte la capienza, denuncia e multa per il titolare; Controlli in un locale di Cercino: sei pattuglie alle due di notte; Buttafuori del Country picchiati per entrare in discoteca senza pagare, misure cautelari per 4 minorenni.

Covid: quattro discoteche chiuse per cinque giorni in E-R - dove la polizia ha trovato più gente di quella prevista dalle norme sulla capienza, scarso rispetto del distanziamento, gran parte ... Segnala ansa.it

Ora l'Italia riapre: cinema e teatri a capienza piena. Gli stadi al 75%. Discoteche a metà - Il governo riapre le discoteche e riporta la capienza di teatri e musei al 100%. Da ilgiornale.it